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«Не надо париться по этому поводу». Шнайдер — о будущей сопернице в 1/8 финала в Риме

«Не надо париться по этому поводу». Шнайдер — о будущей сопернице в 1/8 финала в Риме
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11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, будет ли следить за матчем Джессики Пегулы из США и Элисе Мертенс из Бельгии на турнире WTA-1000 в Риме (Италия).

— Следующая соперница у вас либо Джессика Пегула, либо Элисе Мертенс. Когда соперница ещё неизвестна, вы как-то следите за ходом их матча или лучше вам отвлечься и потом узнать просто результат и всё?
— Да, я на самом деле предпочитаю просто узнать результат. Плюс сегодня ещё пара у нас, и сейчас я просто буду копить энергию, восстанавливаться и уже идти на пару. У них ещё к тому же вечерний матч, поэтому мне вообще не надо париться по этому поводу. Пока они сыграют, я уже, наверное, спать в кроватке буду, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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