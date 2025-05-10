«Не надо париться по этому поводу». Шнайдер — о будущей сопернице в 1/8 финала в Риме

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, будет ли следить за матчем Джессики Пегулы из США и Элисе Мертенс из Бельгии на турнире WTA-1000 в Риме (Италия).

— Следующая соперница у вас либо Джессика Пегула, либо Элисе Мертенс. Когда соперница ещё неизвестна, вы как-то следите за ходом их матча или лучше вам отвлечься и потом узнать просто результат и всё?

— Да, я на самом деле предпочитаю просто узнать результат. Плюс сегодня ещё пара у нас, и сейчас я просто буду копить энергию, восстанавливаться и уже идти на пару. У них ещё к тому же вечерний матч, поэтому мне вообще не надо париться по этому поводу. Пока они сыграют, я уже, наверное, спать в кроватке буду, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.