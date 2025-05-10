«Будет зависеть от настроения». Шнайдер — о планах на выходной день турнира в Риме

11-й номер рейтинга WTA россиянка Диана Шнайдер рассказала, как планирует провести выходной день на турнире WTA-1000 в Риме.

— Сегодня у вас матчи сразу в двух разрядах, а в воскресенье, получается, будет полноценный выходной? Что-то планируете в Риме посмотреть?

— У нас уже, кстати, получилось сходить на фонтан Треви. Мы живём в центре, достаточно близко, в 15-минутной пешей доступности. Поэтому в целом классно, что очень много что можно увидеть, пройтись пешочком. Посмотрим, сколько сил у меня будет завтра. Мне же нужно будет готовиться к следующему матчу. Так что уже завтра будем решать — что и как получается, какое настроение, – сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.