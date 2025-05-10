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Мирра Андреева и Диана Шнайдер стартовали с победы на «тысячнике» в Риме в паре

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стартовали с победы на «тысячнике» в Риме в паре
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Пара российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований они обыграли Линду Носкову и Клару Таусон со счётом 6:3, 6:1.

Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2025, суббота. 18:40 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
Л. Носкова К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Носковой и Таусон ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал Мирра Андреева и Диана Шнайдер поспорят с Чань Хаочин и Джулианой Олмос.

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