Мирра Андреева и Диана Шнайдер стартовали с победы на «тысячнике» в Риме в паре

Пара российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). На старте соревнований они обыграли Линду Носкову и Клару Таусон со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Носковой и Таусон ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал Мирра Андреева и Диана Шнайдер поспорят с Чань Хаочин и Джулианой Олмос.