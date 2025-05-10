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«У всех разные взгляды». Сафина отреагировала на резонанс вокруг её ухода от Шнайдер

«У всех разные взгляды». Сафина отреагировала на резонанс вокруг её ухода от Шнайдер
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Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина отреагировала на резонанс вокруг завершения работы с 11-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

«Ребят, всем привет! Что у вас тут за разбор полётов? Что, где, когда, почему? Всё нормально, всё хорошо, я дома, в Монако. Ну да, я завершила. Ну бывает. У всех разные взгляды, цели и задачи. Что поделаешь. Будем болеть, будем наблюдать», — сказала Сафина в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Шнайдер и Сафина провели всего два турнира в качестве тренерского тандема — в Штутгарте (Германия) и Мадриде (Испания).

На грунтовом турнире WTA-1000 в Риме Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала, где сыграет с Джессикой Пегулой (США) или Элисе Мертенс (Бельгия).

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