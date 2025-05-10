«Предпочту жаркую погоду, нежели холод». Диана Шнайдер — об условиях на турнирах

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, в каких условиях ей больше всего нравится играть. На турнире WTA-1000 в Риме (Италия) Диана вышла в 1/8 финала, обыграв Жаклин Кристиан из Румынии со счётом 6:3, 6:3.

— Некоторые девчонки любят играть, когда пожарче условия, некоторые — когда похолоднее. А вы как?

— Если бы мне задали этот вопрос года три назад, я бы точно сказала, что я бы предпочитала холод, нежели жару. Сейчас я наоборот, наверное, предпочту жаркую погоду, нежели холод, потому что все эти лосины, лонгсливы, руки холодные, ты вся потеешь, ветер дует, тебе ещё холоднее становится. Поэтому лучше, когда вот так вот солнышко печёт, тепло, кремом помажешься — и вперёд! Понятно, немножечко ты страдаешь, но хотя бы тебе тепло (улыбается).

— А какой самый экстремальный турнир вспоминаете в этой связи?

— В прошлом году, наверное, в Хуахине было очень жарко, плюс ещё было очень влажно. Потом в Будапеште я играла на грунте, тоже каждый день под плюс 30 было. Тоже было нереально жарко, но хотя бы сухо — но всё равно было тяжело. И в Бад-Хомбурге, где я играла на траве, вся неделя была жаркая, под 30 градусов — тоже то влажно, то сухо. Поэтому, в принципе, я уже приспособилась играть в жарких условиях, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.