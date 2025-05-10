Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек не выигрывала титулы с победы на «Ролан Гаррос» — 2024

Ига Швёнтек не выигрывала титулы с победы на «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек год не выигрывала ни одного турнира с победы на «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 10 мая, на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия) Швёнтек неожиданно проиграла американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 5:7.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В 2024 году Ига Швёнтек стала чемпионкой турнира в Дохе, Индиан-Уэллсе, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». В этом сезоне ни один из этих титулов польская спортсменка не защитила.

По итогам «тысячника» в Риме Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга. Это случится впервые с марта 2022 года. Ига потеряет 935 очков и опустится со второй строчки рейтинга минимум на четвёртую. В лайв-рейтинге в её активе 5838 очков. У Джессики Пегулы, опережающей Швёнтек, 6243 очка.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Ига Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга впервые с марта 2022 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android