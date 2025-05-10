Ига Швёнтек не выигрывала титулы с победы на «Ролан Гаррос» — 2024

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек год не выигрывала ни одного турнира с победы на «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 10 мая, на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия) Швёнтек неожиданно проиграла американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 5:7.

В 2024 году Ига Швёнтек стала чемпионкой турнира в Дохе, Индиан-Уэллсе, Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос». В этом сезоне ни один из этих титулов польская спортсменка не защитила.

По итогам «тысячника» в Риме Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга. Это случится впервые с марта 2022 года. Ига потеряет 935 очков и опустится со второй строчки рейтинга минимум на четвёртую. В лайв-рейтинге в её активе 5838 очков. У Джессики Пегулы, опережающей Швёнтек, 6243 очка.