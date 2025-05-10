Янник Синнер выиграл первый сет после дисквалификации

Чемпион трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл первый сет в матче против аргентинца Мариано Навоне на турнире серии «Мастерс» в Риме со счётом 6:3.

Сет продлился 42 минуты. Синнер сделал одну двойную ошибку, ни разу не смог подать навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. Навоне ни разу не подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и не смог реализовать один заработанный брейк-пойнт.

«Мастерс» в Риме стал первым для Янника Синнера после завершения срока отстранения из-за нарушения антидопинговых правил. Итальянец не играл на турнирах серии АТР с января 2025 года.