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Янник Синнер выиграл первый сет после дисквалификации

Янник Синнер выиграл первый сет после дисквалификации
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Чемпион трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл первый сет в матче против аргентинца Мариано Навоне на турнире серии «Мастерс» в Риме со счётом 6:3.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

Сет продлился 42 минуты. Синнер сделал одну двойную ошибку, ни разу не смог подать навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. Навоне ни разу не подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и не смог реализовать один заработанный брейк-пойнт.

«Мастерс» в Риме стал первым для Янника Синнера после завершения срока отстранения из-за нарушения антидопинговых правил. Итальянец не играл на турнирах серии АТР с января 2025 года.

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