Янник Синнер выиграл первый сет после дисквалификации
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Чемпион трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл первый сет в матче против аргентинца Мариано Навоне на турнире серии «Мастерс» в Риме со счётом 6:3.
Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
Мариано Навоне
М. Навоне
Сет продлился 42 минуты. Синнер сделал одну двойную ошибку, ни разу не смог подать навылет и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. Навоне ни разу не подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и не смог реализовать один заработанный брейк-пойнт.
«Мастерс» в Риме стал первым для Янника Синнера после завершения срока отстранения из-за нарушения антидопинговых правил. Итальянец не играл на турнирах серии АТР с января 2025 года.
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