Бен Шелтон проиграл Хауме Мунару на старте «Мастерса» в Риме

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он проиграл 66-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Шелтон один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Мунара ни одного эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Далее Хауме Мунар встретится с американцем Себастьяном Кордой. Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.