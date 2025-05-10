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Бен Шелтон проиграл Хауме Мунару на старте «Мастерса» в Риме

Бен Шелтон проиграл Хауме Мунару на старте «Мастерса» в Риме
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13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон не смог выйти в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Во втором круге он проиграл 66-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 1:6.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 19:40 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Шелтон один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Мунара ни одного эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Далее Хауме Мунар встретится с американцем Себастьяном Кордой. Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

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