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Фото: родители Янника Синнера поддерживают сына на его первом матче после дисквалификации

Фото: родители Янника Синнера поддерживают сына на его первом матче после дисквалификации
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Родители первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера поддерживают сына на его первом матче после трёхмесячной дисквалификации. Сегодня, 10 мая, Синнер во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) сражается с аргентинцем Мариано Навоне. После первого сета счёт 6:3 в пользу итальянца.

Фото: Скриншот из трансляции

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлогоднем финале обыгравший чилийца Николаса Харри.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.

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