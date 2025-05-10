Фото: родители Янника Синнера поддерживают сына на его первом матче после дисквалификации

Родители первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера поддерживают сына на его первом матче после трёхмесячной дисквалификации. Сегодня, 10 мая, Синнер во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) сражается с аргентинцем Мариано Навоне. После первого сета счёт 6:3 в пользу итальянца.

Фото: Скриншот из трансляции

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующий чемпион — немецкий теннисист Александр Зверев, в прошлогоднем финале обыгравший чилийца Николаса Харри.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга.