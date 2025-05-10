Феликс Оже-Альяссим объяснил снятие с «Мастерса» в Риме

27-й номер рейтинга АТР канадец Феликс Оже-Альяссим объяснил, почему он снялся с матча второго круга «Мастерса» в Риме.

«Всем привет! После хорошей тренировочной недели здесь, в Риме, к сожалению, сегодня утром во время разминки у меня произошёл спазм в спине. Из-за этого я не смог сыграть свой матч днём и сейчас прохожу обследование. Надеюсь, ничего серьёзного и скоро смогу вернуться на корт. Спасибо, Рим! До встречи в следующем году!» – написал Оже-Альяссим в своём аккаунте в социальной сети Х.

Во втором круге турнира в Риме Оже-Альяссим должен был сыграть со 120-м номером рейтинга представителем Бразилии Тьяго Уайлдом. В сетке турнира канадца заменил боливиец Уго Дельен.