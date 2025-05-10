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Наоми Осака вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Боузкову

Наоми Осака вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Боузкову
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48-я ракетка мира, победительница четырёх турниров серии «Большого шлема» из Японии Наоми Осака вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла Мари Боузкову из Чехии со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 6
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. В её рамках Осака четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Боузковой один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в четвертьфинал Наоми Осака поспорит с американкой Питон Стирнс.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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