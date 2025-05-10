Ига Швёнтек впервые с Цинциннати-2021 не смогла выйти в 1/8 финала на «тысячнике»

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек впервые с Цинциннати-2021 не смогла выйти в 1/8 финала на турнире WTA-1000. Тогда она уступила Онс Жабер (3:6, 3:6). Ига выходила в эту стадию на 26 турнирах подряд.

Сегодня, 10 мая, на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия) Швёнтек проиграла американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 5:7.

По итогам «тысячника» в Риме Швёнтек покинет топ-3 мирового рейтинга. Это случится впервые с марта 2022 года. Ига потеряет 935 очков и опустится со второй строчки рейтинга минимум на четвёртую. В лайв-рейтинге в её активе 5838 очков. У Джессики Пегулы, опережающей Швёнтек, 6243 очка.