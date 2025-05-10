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Янник Синнер провёл и выиграл первый матч ATP после дисквалификации

Янник Синнер провёл и выиграл первый матч ATP после дисквалификации
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл первый матч после возвращения в АТР-тур, обыграв во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) 99-го номера рейтинга АТР аргентинца Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Синнер сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Навоне не смог сделать ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Синнер сыграет с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом, который был сильнее Фрэнсиса Тиафо.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 15 мая. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев.

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