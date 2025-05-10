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Янник Синнер — самый молодой игрок, одержавший 22 победы подряд после дель Потро

Янник Синнер — самый молодой игрок, одержавший 22 победы подряд после дель Потро
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, одержавшим 22 победы подряд со времён Хуан-Мартина дель Потро. В 2008 году аргентинец одержал 23 победы подряд между Штутгартом и US Open.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

Сегодня, 10 мая, Янник Синнер выиграл первый матч после возвращения в АТР-тур, обыграв во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) 99-го номера рейтинга АТР аргентинца Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4.

До дисквалификации Синнер защитил титул на Australian Open. В конце 2024 года итальянец завоевал титул на турнире в Шанхае, выиграл Итоговый чемпионат ATP, а также стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

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