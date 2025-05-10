«Здорово». Янник Синнер оставил надпись на камере после победы в первом матче за 3 месяца

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы над аргентинцем Мариано Навоне во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) оставил надпись на камере. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу итальянца.

Фото: Скриншот из трансляции

«Здорово», — написал Синнер.

В третьем круге «Мастерса» в Риме Синнер сыграет с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом, который был сильнее Фрэнсиса Тиафо.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.