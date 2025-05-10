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Янник Синнер продлил свою беспроигрышную серию до 22 матчей

Янник Синнер продлил свою беспроигрышную серию до 22 матчей
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою беспроигрышную серию до 22 матчей. Последний раз он проигрывал в октябре 2024 года в финале турнира в Пекине.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

До дисквалификации Синнер защитил титул на Australian Open. В конце 2024 года завоевал титул на турнире в Шанхае, выиграл Итоговый чемпионат ATP, а также стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

На старте грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) Синнер обыграл 99-ю ракетку мира аргентинца Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая.

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