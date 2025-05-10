Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою беспроигрышную серию до 22 матчей. Последний раз он проигрывал в октябре 2024 года в финале турнира в Пекине.

До дисквалификации Синнер защитил титул на Australian Open. В конце 2024 года завоевал титул на турнире в Шанхае, выиграл Итоговый чемпионат ATP, а также стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

На старте грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) Синнер обыграл 99-ю ракетку мира аргентинца Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая.