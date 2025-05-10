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«Потрясающее чувство». Янник Синнер высказался о первой победе после дисквалификации

«Потрясающее чувство». Янник Синнер высказался о первой победе после дисквалификации
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал первую победу после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушений антидопинговых правил. На старте грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) он обыграл Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

— Как много значит то, что вы снова играете на теннисном корте?
— Потрясающее чувство. Я очень долго ждал этого момента. Очень счастлив вернуться. Говорил по-итальянски, что очень сложно получить правильную обратную связь, когда у тебя нет матчей. Но это именно то, что мне нужно. Лучшая практика — это сам матч. Доволен сегодняшней победой. Это было очень сложно. Он такой классный игрок, особенно на этом покрытии. Старался варьировать игру, перемещать мяч. Временами это получалось очень хорошо. Иногда могло быть и лучше. Но в любом случае сегодняшний результат не имеет значения. Это был замечательный день для меня. Я очень счастлив, — сказал Синнер в интервью на корте.

Далее Янник Синнер встретится с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом, который ранее оказался сильнее Фрэнсиса Тиафо.

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