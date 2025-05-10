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«Никогда не воспринимаю всё как должное». Синнер — о волнении перед стартом турнира в Риме

«Никогда не воспринимаю всё как должное». Синнер — о волнении перед стартом турнира в Риме
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, помогло ли ему то, что его первый матч после дисквалификации на «Мастерсе» в Риме (Италия) прошёл в субботу, 10 мая. Турнир стартовал 7 мая и продлится до 18 мая.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

— Субботний старт… казалось, что ждать пришлось очень долго. Было ли волнение или лишние несколько дней помогли?
— Мне это помогло. Я тренировался в Монако с теми же людьми. Мне посчастливилось тренироваться с Джеком и Сонего. Отличные игроки. И юниоры тоже… Когда приезжаешь на турнир, всё по-другому. Атмосфера другая. Это помогло мне. Особенно играть на центральном корте в вечерней сессии — это потрясающее чувство, особенное. Никогда не воспринимаю всё как должное. Просто счастлив, что вернулся, — сказал Синнер в интервью на корте.

Во втором круге турнира в Риме Синнер обыграл Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4.

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