«Никогда не воспринимаю всё как должное». Синнер — о волнении перед стартом турнира в Риме

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, помогло ли ему то, что его первый матч после дисквалификации на «Мастерсе» в Риме (Италия) прошёл в субботу, 10 мая. Турнир стартовал 7 мая и продлится до 18 мая.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
— Субботний старт… казалось, что ждать пришлось очень долго. Было ли волнение или лишние несколько дней помогли?
— Мне это помогло. Я тренировался в Монако с теми же людьми. Мне посчастливилось тренироваться с Джеком и Сонего. Отличные игроки. И юниоры тоже… Когда приезжаешь на турнир, всё по-другому. Атмосфера другая. Это помогло мне. Особенно играть на центральном корте в вечерней сессии — это потрясающее чувство, особенное. Никогда не воспринимаю всё как должное. Просто счастлив, что вернулся, — сказал Синнер в интервью на корте.
Во втором круге турнира в Риме Синнер обыграл Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4.
- 10 мая 2025
-
23:13
-
22:48
-
22:47
-
22:42
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
22:06
-
21:49
-
21:33
-
21:27
-
21:21
-
21:02
-
20:56
-
20:47
-
20:29
-
20:12
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:35
-
19:26
-
19:25
-
19:14
-
19:11
-
19:01
-
18:40
-
18:37
-
18:33
-
18:14
-
18:05
-
17:51
-
17:51
-
17:47