«Никогда не воспринимаю всё как должное». Синнер — о волнении перед стартом турнира в Риме

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, помогло ли ему то, что его первый матч после дисквалификации на «Мастерсе» в Риме (Италия) прошёл в субботу, 10 мая. Турнир стартовал 7 мая и продлится до 18 мая.

— Субботний старт… казалось, что ждать пришлось очень долго. Было ли волнение или лишние несколько дней помогли?

— Мне это помогло. Я тренировался в Монако с теми же людьми. Мне посчастливилось тренироваться с Джеком и Сонего. Отличные игроки. И юниоры тоже… Когда приезжаешь на турнир, всё по-другому. Атмосфера другая. Это помогло мне. Особенно играть на центральном корте в вечерней сессии — это потрясающее чувство, особенное. Никогда не воспринимаю всё как должное. Просто счастлив, что вернулся, — сказал Синнер в интервью на корте.

Во втором круге турнира в Риме Синнер обыграл Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4.