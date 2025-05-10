Янник Синнер оценил свой игровой уровень после победы в первом матче после возвращения

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал уровень своей игры в матче второго круга «Мастерса» в Риме с аргентинским теннисистом Мариано Навоне, где одержал победу со счётом 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
– Насколько вы были впечатлены своим уровнем игры? Казалось, что вы не уходили.
– Я был удивлён, как быстро могут меняться вещи. Я старался отдать всё, что у меня есть. Думаю, это единственное, что я могу сделать, и единственное, что я могу контролировать прямо сейчас. Но в целом ощущения были довольно хорошими, если честно. Конечно, бывают взлёты и падения. Это нормально. Но он тоже играл в отличный теннис, особенно когда сделал брейк во втором сете. Стараюсь принять это и работать дальше. Сейчас у меня есть хорошие замечания, и, надеюсь, я смогу работать над ними, – сказал Синнер в интервью на корте после матча второго круга.
В третьем круге турнира в Риме Синнер сыграет против представителя Нидерландов Йеспера де Йонга.
- 10 мая 2025
-
23:13
-
22:48
-
22:47
-
22:42
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
22:06
-
21:49
-
21:33
-
21:27
-
21:21
-
21:02
-
20:56
-
20:47
-
20:29
-
20:12
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:48
-
19:35
-
19:26
-
19:25
-
19:14
-
19:11
-
19:01
-
18:40
-
18:37
-
18:33
-
18:14
-
18:05
-
17:51
-
17:51
-
17:47