Янник Синнер оценил свой игровой уровень после победы в первом матче после возвращения

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал уровень своей игры в матче второго круга «Мастерса» в Риме с аргентинским теннисистом Мариано Навоне, где одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

– Насколько вы были впечатлены своим уровнем игры? Казалось, что вы не уходили.

– Я был удивлён, как быстро могут меняться вещи. Я старался отдать всё, что у меня есть. Думаю, это единственное, что я могу сделать, и единственное, что я могу контролировать прямо сейчас. Но в целом ощущения были довольно хорошими, если честно. Конечно, бывают взлёты и падения. Это нормально. Но он тоже играл в отличный теннис, особенно когда сделал брейк во втором сете. Стараюсь принять это и работать дальше. Сейчас у меня есть хорошие замечания, и, надеюсь, я смогу работать над ними, – сказал Синнер в интервью на корте после матча второго круга.

В третьем круге турнира в Риме Синнер сыграет против представителя Нидерландов Йеспера де Йонга.