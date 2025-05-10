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Янник Синнер оценил свой игровой уровень после победы в первом матче после возвращения

Янник Синнер оценил свой игровой уровень после победы в первом матче после возвращения
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал уровень своей игры в матче второго круга «Мастерса» в Риме с аргентинским теннисистом Мариано Навоне, где одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мариано Навоне
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

– Насколько вы были впечатлены своим уровнем игры? Казалось, что вы не уходили.
– Я был удивлён, как быстро могут меняться вещи. Я старался отдать всё, что у меня есть. Думаю, это единственное, что я могу сделать, и единственное, что я могу контролировать прямо сейчас. Но в целом ощущения были довольно хорошими, если честно. Конечно, бывают взлёты и падения. Это нормально. Но он тоже играл в отличный теннис, особенно когда сделал брейк во втором сете. Стараюсь принять это и работать дальше. Сейчас у меня есть хорошие замечания, и, надеюсь, я смогу работать над ними, – сказал Синнер в интервью на корте после матча второго круга.

В третьем круге турнира в Риме Синнер сыграет против представителя Нидерландов Йеспера де Йонга.

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