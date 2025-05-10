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Синнер стал вторым самым молодым игроком с шестью победами на старте «Мастерса» в Риме

Синнер стал вторым самым молодым игроком с шестью победами на старте «Мастерса» в Риме
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал вторым самым молодым игроком в Открытой эре, который выиграл первые шесть матчей на старте «Мастерса» в Риме (Италия). Только шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема» швед Матс Виландер был моложе Синнера, когда побеждал в первых матчах на турнире в период с 1982 по 1988 год, сообщает Opta Ace.

Синнер достиг этого показателя в возрасте 23 лет и 264 дней, Виландер был на четыре дня младше к моменту достижения шестой победы подряд в Риме. На третьем месте в списке находится экс первая ракетка мира и четырёхкратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье, он был старше Синнера на один день.

Синнер одержал победу в матче второго круга, обыграв аргентинца Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4, и прошёл в третий раунд соревнований, где сыграет против представителя Нидерландов Йеспера де Йонга. «Мастерс» в Риме стал первым для Янника Синнера после завершения срока отстранения из-за нарушения антидопинговых правил. Итальянец не играл на турнирах серии АТР с января 2025 года.

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