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«Очевидно, я делаю что-то не так». Швёнтек объяснила раннее поражение на турнире в Риме

«Очевидно, я делаю что-то не так». Швёнтек объяснила раннее поражение на турнире в Риме
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Действующая чемпионка соревнований уступила американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 5:7.

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Очевидно, я делаю что-то не так. Нам нужно собраться и пересмотреть подход. Команда дала мне несколько советов, и я постараюсь им следовать. Главное, что я просто не была готова к борьбе. Была не сконцентрирована на этом, зациклена на ошибках, и это моя вина. Не обратила внимания на то, что было нужно. Постараюсь это изменить.

От меня ждут многого, учитывая, что сейчас я не могу играть в свою игру, поэтому просто попытаюсь, как уже сказала, немного изменить своё мышление, реорганизовать себя и сосредоточиться на ежедневной работе», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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