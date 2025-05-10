«Очевидно, я делаю что-то не так». Швёнтек объяснила раннее поражение на турнире в Риме

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Действующая чемпионка соревнований уступила американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 5:7.
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«Очевидно, я делаю что-то не так. Нам нужно собраться и пересмотреть подход. Команда дала мне несколько советов, и я постараюсь им следовать. Главное, что я просто не была готова к борьбе. Была не сконцентрирована на этом, зациклена на ошибках, и это моя вина. Не обратила внимания на то, что было нужно. Постараюсь это изменить.
От меня ждут многого, учитывая, что сейчас я не могу играть в свою игру, поэтому просто попытаюсь, как уже сказала, немного изменить своё мышление, реорганизовать себя и сосредоточиться на ежедневной работе», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
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