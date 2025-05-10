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Рууд — об игре Бублика: может поставить в тупик любым ударом

Рууд — об игре Бублика: может поставить в тупик любым ударом
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Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, насколько сложно ему было играть в матче второго круга «Мастерса» в Риме с 76-м номером рейтинга АТР казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 14:45 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Бублик провёл отличный матч, не давал мне времени подумать, не оставлял пространства для построения розыгрыша. Когда у него идёт игра — он становится крайне опасным: хорошо подаёт, выдумывает невероятные выходы к сетке и идеальные укороченные удары. Он может поставить в тупик любым ударом, не даёт тебе опорных точек. Для меня он определённо неудобный соперник. К счастью, в третьем сете мне удалось первым взять его подачу и это позволило сконцентрироваться в игре на своей подаче», – сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции.

В третьем круге турнира в Риме Рууд сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

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