Рууд — об игре Бублика: может поставить в тупик любым ударом

Седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал, насколько сложно ему было играть в матче второго круга «Мастерса» в Риме с 76-м номером рейтинга АТР казахстанским теннисистом Александром Бубликом.
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«Бублик провёл отличный матч, не давал мне времени подумать, не оставлял пространства для построения розыгрыша. Когда у него идёт игра — он становится крайне опасным: хорошо подаёт, выдумывает невероятные выходы к сетке и идеальные укороченные удары. Он может поставить в тупик любым ударом, не даёт тебе опорных точек. Для меня он определённо неудобный соперник. К счастью, в третьем сете мне удалось первым взять его подачу и это позволило сконцентрироваться в игре на своей подаче», – сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции.
В третьем круге турнира в Риме Рууд сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
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