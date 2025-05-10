Даниэль Коллинз: хотелось бы, чтобы грунтовый сезон длился дольше

35-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз рассказала о том, как она относится к игре на грунтовых турнирах.

«Мне всегда нравилось играть в Риме. Кажется, корт, на котором я сегодня выступала, немного быстрее, чем другие, и это хорошо подходит для моего стиля игры. По разным причинам — из-за проблем со здоровьем, травм — я упустила много грунтовых сезонов в карьере. А ведь это одно из моих любимых покрытий. Я выигрывала титул на грунте в Палермо. Это часть сезона, которая мне очень по душе, потому что грунт — особенное покрытие. По сравнению с хардом он и для тела немного мягче, не буду врать. Хотелось бы, чтобы грунтовый сезон длился дольше», – сказала Коллинз на пресс-конференции после матча третьего круга турнира.

В матче третьего круга «тысячника» в Риме Коллинз была сильнее второй ракетки мира польки Иги Швёнтек – 6:1, 7:5. За выход в четвертьфинал турнира она поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.