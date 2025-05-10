Элисе Мертенс вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме, где встретится со Шнайдер

24-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Мертенс четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Пегулы ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

За выход в четвертьфинал Элисе Мертенс поспорит с россиянкой Дианой Шнайдер.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.