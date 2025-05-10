Элисе Мертенс вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме, где встретится со Шнайдер
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24-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она обыграла четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:1.
Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2025, суббота. 22:15 МСК
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
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|1
Джессика Пегула
Д. Пегула
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Мертенс четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Пегулы ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
За выход в четвертьфинал Элисе Мертенс поспорит с россиянкой Дианой Шнайдер.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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