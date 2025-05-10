Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Нарди

Восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв 95-го номера рейтинга АТР итальянца Луку Нарди со счётом 6:4, 7:5.

Матч продлился 1 час 58 минут. Алекс де Минор сделал за это время пять подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Также он смог реализовать четыре брейк-пойнта из 16. Нарди сделал за матч два эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге турнира в Риме Алекс де Минор сыграет с представителем Боливии Уго Дельеном, который был сильнее бразильского теннисиста Тьяго Уайлда.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев