Алекс де Минор вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Нарди
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Восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме, обыграв 95-го номера рейтинга АТР итальянца Луку Нарди со счётом 6:4, 7:5.
Рим (м). 2-й круг
10 мая 2025, суббота. 21:45 МСК
Лука Нарди
Л. Нарди
Окончен
0 : 2
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Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продлился 1 час 58 минут. Алекс де Минор сделал за это время пять подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Также он смог реализовать четыре брейк-пойнта из 16. Нарди сделал за матч два эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В третьем круге турнира в Риме Алекс де Минор сыграет с представителем Боливии Уго Дельеном, который был сильнее бразильского теннисиста Тьяго Уайлда.
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев
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