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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 10 мая

В субботу, 10 мая, в Риме (Италия) состоялся четвёртый игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Третий круг. Результаты матчей 10 мая:

Мэдисон Киз (США) — Питон Стирнс (США) — 6:2, 2:6, 6:7 (3:7);

Диана Шнайдер (Россия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:3, 6:3;

Даниэль Коллинз (США) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:1, 7:5;

Элина Свитолина (Украина) — Хейли Баптист (США) — 6:3, 3:6, 6:4;

Жасмин Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 6:3;

Мари Боузкова (Чехия) — Наоми Осака (Япония) — 6:4, 3:6, 3:6;

Элисе Мертенс (Бельгия) — Джессика Пегула (США) — 7:5, 6:1.

«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.