Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мастерс» в Риме, 2025 год: результаты матчей 10 мая

В субботу, 10 мая, в Риме (Италия) состоялся четвёртый игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго круга.

Томми Пол (США) – Роберто Баутиса-Агут (Испания) – 6:1, 6:4;

Фабиан Марожан (Венгрия) – Андрей Рублёв (Россия) – 7:5, 4:6, 6:3;

Себастьян Офнер (Австрия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3;

Лёнер Тьен (Франция) – Томаш Махач (Чехия) – 4:6, 4:6;

Александр Бублик (Казахстан) – Каспер Рууд (Норвегия) – 4:6, 6:4, 3:6;

Тейлор Фриц (США) – Маркос Гирон (США) – 6:7, 6:7;

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:0, 6:2;

Бен Шелтон (США) – Хауме Мунар (Испания) – 2:6, 1:6;

Якуб Меншик (Чехия) – Маттео Джиганте (Италия) – 7:6 (7:4), 7:5;

Янник Синнер (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:3, 6:4;

Лука Нарди (Италия) – Алекс де Минор (Австралия) – 4:6, 5:7.

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.