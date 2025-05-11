«Не люблю яркие цвета». Янник Синнер — о выборе чёрной одежды для возвращения в тур

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о чёрном комплекте одежды, в котором он вышел на своей первый матч после дисквалификации. Во втором круге «Мастерса» в Риме итальянец обыграл Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4.
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— У меня вопрос из очень важной темы в Италии — моды. Вы №1 в мире, родом из Италии, страны цвета. За последнее время вы снялись в сотнях различных реклам и роликов, однако для выхода на теннисный корт вы выбираете монохромный стиль.
— Все люди разные. В Риме, если мы посмотрим, когда я играл в последний раз, всегда был полностью в чёрном. Это то, что я всегда хотел сохранить в каком-то смысле. В будущем это может измениться, да. Но мне нравится, когда всё в одном цвете. Считаю, что это мне очень идёт. Не люблю жёлтый, оранжевый и все эти яркие цвета. Мне больше нравятся более тёмные цвета.
Опять же, все люди разные. Мода вне корта тоже разная. Мне ещё предстоит многое узнать о моде вне корта (улыбается). Я обычный 23-летний парень. Ничего сумасшедшего, — сказал Синнер на пресс-конференции.
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