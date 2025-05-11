Жасмин Паолини поделилась настроем на матч с Остапенко в Риме

Пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини поделилась настроем на матч четвёртого круга турнира WTA-1000 в Риме, в котором она сыграет с 18-м номером рейтинга латвийкой Еленой Остапенко.

«Я счастлива, что выиграла два матча в Риме, но следующий будет тяжёлым. Остапенко — крепкая соперница, надеюсь сыграть лучше, чем в прошлые разы против неё. Нужно играть глубже, подавать лучше, чем раньше», – сказала Паолини после матча третьего круга.

В третьем круге турнира в Риме Паолини была сильнее представительницы Туниса Онс Жабер, обыграв её со счётом 6:4, 6:3.

«Тысячник» в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.