Cветалана Кузнецова высказалась о работе Андрея Рублёва с Маратом Сафиным

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о совместной работе Андрея Рублёва и Марата Сафина, который тренирует россиянина.

«Вы спрашивали моё мнение о сотрудничестве Андрея Рублева и Марата Сафина. О тандеме Марата и Андрея могу сказать, что он очень интересный. Конечно, вызывает некоторое волнение то, что Андрей говорит о намерении кардинально всё менять — это всегда непросто. Чем больше изменений они захотят внести — и в игру, и в психологию — тем больше времени потребуется. Но я искренне переживаю за ребят, поддерживаю их и верю в их успех.

Они оба — безусловно талантливые, гениальные спортсмены. Уверена, они найдут общий язык и сработаются. А отсутствие результатов на начальном этапе — это нормально. Результаты приходят со временем, через труд и терпение. Нам остаётся ждать, верить и пожелать им удачи», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 10 мая, Рублёв на стадии второго круга покинул турнир в Риме, уступив Фабиану Морожану из Венгрии.

Андрей Рублёв тренируется в Риме с Томашем Махачем