Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Cветалана Кузнецова высказалась о работе Андрея Рублёва с Маратом Сафиным

Cветалана Кузнецова высказалась о работе Андрея Рублёва с Маратом Сафиным
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о совместной работе Андрея Рублёва и Марата Сафина, который тренирует россиянина.

«Вы спрашивали моё мнение о сотрудничестве Андрея Рублева и Марата Сафина. О тандеме Марата и Андрея могу сказать, что он очень интересный. Конечно, вызывает некоторое волнение то, что Андрей говорит о намерении кардинально всё менять — это всегда непросто. Чем больше изменений они захотят внести — и в игру, и в психологию — тем больше времени потребуется. Но я искренне переживаю за ребят, поддерживаю их и верю в их успех.

Они оба — безусловно талантливые, гениальные спортсмены. Уверена, они найдут общий язык и сработаются. А отсутствие результатов на начальном этапе — это нормально. Результаты приходят со временем, через труд и терпение. Нам остаётся ждать, верить и пожелать им удачи», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 10 мая, Рублёв на стадии второго круга покинул турнир в Риме, уступив Фабиану Морожану из Венгрии.

Андрей Рублёв тренируется в Риме с Томашем Махачем

Материалы по теме
Мирра и Диана пробились во 2-й круг Рима в паре! Рублёв проиграл в первом же матче. LIVE!
Live
Мирра и Диана пробились во 2-й круг Рима в паре! Рублёв проиграл в первом же матче. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android