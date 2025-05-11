«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 11 мая

Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире категории ATP-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего круга.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). Третий круг. Расписание на 11 мая (время — мск):

12:00. Артюр Фис (Франция) — Стефанос Циципас (Греция).

12:00. Алексей Попырин (Австралия) — Даниил Медведев (Россия).

13:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Брэндон Накашима (США).

13:30. Корентен Муте (Франция) — Хольгер Руне (Дания).

15:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Вит Коприва (Чехия).

15:00. Вилюс Гаубас (Литва) — Александр Зверев (Германия).

17:00. Франческо Пассаро (Италия) — Карен Хачанов (Россия).

21:30. Ласло Джере (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).