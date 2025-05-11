Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 11 мая

Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Третий круг. Расписание на 11 мая (время — мск):