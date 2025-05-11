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Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 11 мая

Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 11 мая
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Сегодня, 11 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Третий круг. Расписание на 11 мая (время — мск):

  • 12:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Софья Кенин (США).
  • 12:00. Лейла Фернандес (Канада) — Марта Костюк (Украина).
  • 13:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Вероника Кудерметова (Россия).
  • 14:00. Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша).
  • 15:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Бьянка Андрееску (Канада).
  • 16:30. Эмма Наварро (США) — Клара Таусон (Дания).
  • 18:30. Магдалена Френх (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
  • 20:00. Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия).
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