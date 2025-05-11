Алексей Попырин — Даниил Медведев: онлайн-трансляция матча 3-го круга на «Мастерсе» в Риме
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Сегодня, 11 мая, состоится матч третьего круга на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, в котором встретятся 25-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин и чемпион US Open — 2021, 11-й номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 12:00 по московскому времени.
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Медведева, но на грунте они ещё ни разу не играли. Даниил побеждал на траве Уимблдона-2019, на харде Australian Open — 2020 и Майами-2021, а проиграл в Париже-2024.
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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