Роддик назвал условие, при котором Новак Джокович может считаться фаворитом «Ролан Гаррос»

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик считает, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович будет считаться одним из фаворитов «Ролан Гаррос», если хорошо сыграет в первых матчах.

«У нас очень короткая память. Всё, что мы помним, — это его поражение от Арнальди (в Мадриде). ​​Но в Австралии он победил Алькараса, и он играл со Зверевым, и люди говорят, что если бы он был здоров, то был фаворитом. Зверев был вторым или третьим в мире.

Новак может очень быстро пересмотреть свои ожидания. Если он хорошо выступит в своих первых двух матчах на «Ролан Гаррос», мы вернём его на вершину списка фаворитов. Он может перезагрузиться быстрее, чем кто-либо другой», — приводит слова Роддика We love tennis.