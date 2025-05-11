Даниэль Коллинз: мои родители работали на двух работах, чтобы я могла играть

Финалистка Australian Open — 2022, 35-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз оценила вклад своих родителей в начало профессиональной карьеры.

«Я родилась в простой семье и знаю, как трудно попасть в теннис. Это дорогой вид спорта. Мои родители сделали для меня всё возможное. Они работали на двух работах, чтобы я имела возможность играть», — приводит слова Коллинз We love tennis.

В субботу, 10 мая, в матче третьего круга «тысячника» в Риме (Италия) Даниэль Коллинз была сильнее второй ракетки мира польки Иги Швёнтек – 6:1, 7:5. За выход в четвертьфинал турнира она поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.