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Арина Соболенко показала, как провела выходной в Риме вместе с бойфрендом

Арина Соболенко показала, как провела выходной в Риме вместе с бойфрендом
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в социальных сетях, показав, как провела свой выходной день по ходу турнира в Риме (Италия). Спортсменка гуляла по городу со своим бойфрендом, бразильским автогонщиком Георгисом Франгулисом.

Фото: Из личного архива Соболенко

«Настроение выходного», — подписала пост Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

На «тысячнике» в Риме Арина Соболенко вышла в третий круг. Сегодня, 11 мая, она поспорит с американкой Софьей Кенин за выход в 1/8 финала на итальянском турнире. Напомним, на прошлой неделе Соболенко победила на турнире аналогичной категории в Мадриде (Испания).

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