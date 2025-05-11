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Ига Швёнтек: было бы глупо ожидать слишком многого от «Ролан Гаррос» — 2025

Ига Швёнтек: было бы глупо ожидать слишком многого от «Ролан Гаррос» — 2025
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего «Ролан Гаррос», где побеждала четыре раза.

«Очевидно, было бы глупо ожидать слишком многого от «Ролан Гаррос», потому что сейчас я не в том состоянии, чтобы показывать свою игру. Я поговорила со своей командой, и они дали мне несколько советов, и я постараюсь применить их, потому что мне нужно изменить свой настрой.

Мне всё равно, что говорят люди, и мне всё равно, что я чувствую, когда приезжаю на «Ролан Гаррос». Каждый год разный, поэтому ощущения, которые я получаю от места проведения, не имеют значения», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

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