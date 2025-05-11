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«Звучало бы очень высокомерно». Янник Синнер — о сомнениях в себе после дисквалификации

«Звучало бы очень высокомерно». Янник Синнер — о сомнениях в себе после дисквалификации
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об опасениях по поводу возвращения в тур после трёхмесячной дисквалификации.

«Конечно, сомнения были, это нормально. Было бы очень странно, если бы у меня их не было, это звучало бы очень высокомерно. Были сомнения перед тем, как выйти на корт, относительно того, что произойдёт в следующем гейме. Приходится с этим жить, потому что это означает, что это важно для тебя, что ты хочешь совершенствоваться, показать себя таким, какой ты есть, что хочешь достичь чего-то особенного. Думаю, что у каждого из нас ежедневно есть какие-то опасения», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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