Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер: даже лёгкий матч похож на американские горки. На тренировках играешь свободнее

Синнер: даже лёгкий матч похож на американские горки. На тренировках играешь свободнее
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сравнил игру на тренировках с матчами на турнирах.

«Различия огромные. Матч, даже если он кажется лёгким, всегда похож на американские горки. Внутренне мы прежде всего это чувствуем. Нервы особенно заметны в начале, когда подаёшь в первый раз, пытаясь двигаться как можно лучше.

На тренировках ты играешь более свободно, не так сильно беспокоишься о проигранных очках. Я очень конкурентоспособен, поэтому люблю официальные матчи, люблю соревнования. Теперь мы сделаем небольшие корректировки, изменим маленькие детали, которые могут иметь значение. У меня будет день отдыха, используем его по максимуму», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Материалы по теме
«Звучало бы очень высокомерно». Янник Синнер — о сомнениях в себе после дисквалификации
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android