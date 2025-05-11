Синнер: даже лёгкий матч похож на американские горки. На тренировках играешь свободнее

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сравнил игру на тренировках с матчами на турнирах.

«Различия огромные. Матч, даже если он кажется лёгким, всегда похож на американские горки. Внутренне мы прежде всего это чувствуем. Нервы особенно заметны в начале, когда подаёшь в первый раз, пытаясь двигаться как можно лучше.

На тренировках ты играешь более свободно, не так сильно беспокоишься о проигранных очках. Я очень конкурентоспособен, поэтому люблю официальные матчи, люблю соревнования. Теперь мы сделаем небольшие корректировки, изменим маленькие детали, которые могут иметь значение. У меня будет день отдыха, используем его по максимуму», — приводит слова Синнера Punto de Break.