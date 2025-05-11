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Маттео Берреттини: для всех нас хорошо, что Синнер вернулся

Маттео Берреттини: для всех нас хорошо, что Синнер вернулся
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30-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о возвращении своего соотечественника, лидера мирового рейтинга ATP Янника Синнера после отстранения за нарушение антидопинговых правил.

«Он точно будет знать, как со всем справиться. Янник очень счастлив быть здесь. Я видел, как он улыбается. Для всех нас хорошо, что он вернулся, он сильнейший игрок в мире. Я желаю ему всего наилучшего. Он сможет справиться с тем, что будет происходить, гораздо лучше, чем я», — приводит слова Берреттини Punto de Break.

Янник Синнер провёл первый матч после трёхмесячной дисквалификации вчера, 10 мая, на «Мастерсе» в Риме. Он обыграл аргентинца Мариано Навоне со счётом 6:3, 6:4.

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