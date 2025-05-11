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Карлос Алькарас посетил матч чемпионата Италии между «Лацио» и «Ювентусом»

Карлос Алькарас посетил матч чемпионата Италии между «Лацио» и «Ювентусом»
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас присутствовал на футбольном матче между римским «Лацио» и туринским «Ювентусом», проходившем в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

Италия — Серия А . 36-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Коло Муани – 51'     1:1 Весино – 90+6'    
Удаления: нет / Калюлю – 60'

Фото: Кадр из трансляции

В эти дни Карлос Алькарас участвует на турнире серии «Мастерс», который проходит в итальянском Риме. Он вышел в третий круг соревнований. Сегодня, 11 мая, он сыграет с сербским теннисистом Ласло Джере.

После игры в активе «Ювентуса» стало 64 очка. Туринцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» также с 64 очками располагается на пятой строчке.

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