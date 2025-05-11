Даниил Медведев уверенно обыграл Попырина и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В третьем круге он одержал уверенную победу над австралийцем Алексеем Попыриным (25-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Попырина два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
В 1/8 финала «Мастерса» в Риме Даниил Медведев сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Брэндоном Накашимой.
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