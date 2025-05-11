Марта Костюк вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме, где может сыграть с Соболенко

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она одержала уверенную победу над канадкой Лейлой Фернандес (26-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Костюк выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Фернандес ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В 1/8 финала «тысячника» в Риме Марта Костюк сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и американкой Софьей Кенин.