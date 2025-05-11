Самсонова и Меликар-Мартинес не смогли выйти в четвертьфинал «тысячника» в Риме в паре
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Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес завершили выступление на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. Во втором круге они проиграли австралийскому дуэту Сторм Хантер/Эллен Перес со счётом 6:7 (4:7), 4:6.
Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:05 МСК
Сторм Хантер
Эллен Перес
С. Хантер Э. Перес
Окончен
2 : 0
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|2
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|6
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|4
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Самсонова и Меликар-Мартинес выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из четырёх. На счету их соперниц один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале Рима Хантер и Перес сыграют с победительницами матча Ульрикке Эйкери (Норвегия)/Эри Ходзуми (Япония) — Елена-Габриэла Русе (Румыния)/Марта Костюк (Украина).
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