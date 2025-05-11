Артюр Фис одолел Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Риме

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в четвёртый круг на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В третьем круге он одержал волевую победу над греком Стефаносом Циципасом (19-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Фис выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Циципаса пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В 1/8 финала «Мастерса» в Риме Артюр Фис сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и Вилюсом Гаубасом из Литвы.