Артюр Фис одолел Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Риме
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14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис вышел в четвёртый круг на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В третьем круге он одержал волевую победу над греком Стефаносом Циципасом (19-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:4, 6:2.
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|4
|2
Стефанос Циципас
С. Циципас
Матч продолжался 1 час 55 минут. За это время Фис выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Циципаса пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В 1/8 финала «Мастерса» в Риме Артюр Фис сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и Вилюсом Гаубасом из Литвы.
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