Арина Соболенко в непростом матче обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче третьего круга она в волевой борьбе одолела американку Софью Кенин (31-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету Кенин один эйс, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме Арина Соболенко поборется с украинской теннисисткой Мартой Костюк.