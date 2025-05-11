Арина Соболенко в непростом матче обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче третьего круга она в волевой борьбе одолела американку Софью Кенин (31-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:05 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
Софья Кенин
С. Кенин
Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету Кенин один эйс, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме Арина Соболенко поборется с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
Комментарии
- 11 мая 2025
-
14:42
-
14:23
-
14:08
-
13:48
-
13:43
-
13:38
-
13:13
-
12:19
-
12:09
-
11:50
-
11:23
-
11:03
-
10:51
-
10:37
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
06:24
-
01:05
-
00:52
-
00:22
-
00:17
- 10 мая 2025
-
23:53
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:33
-
23:13
-
22:48
-
22:47
-
22:42
-
22:30
-
22:22
-
22:16