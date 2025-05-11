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Арина Соболенко в непростом матче обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме

Арина Соболенко в непростом матче обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче третьего круга она в волевой борьбе одолела американку Софью Кенин (31-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 3
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету Кенин один эйс, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме Арина Соболенко поборется с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

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