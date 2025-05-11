Фис — о Циципасе: он один из лучших игроков на грунте
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14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался об уровне игры грека Стефаноса Циципаса, которого победил в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия) со счётом 2:6, 6:4, 6:2.
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
Стефанос Циципас
С. Циципас
«Я сказал ему у сетки, что он невероятно играл в первом сете. Он убивал меня своим форхендом, бэкхендом, открывал корт и слева, и справа, очень хорошо подавал. Я не мог ничего сделать. Во втором сете я начал нащупывать. Рад, что мощно завершил матч на подаче.
Если позволить ему играть, я думаю, что он один из лучших игроков на грунтовых кортах. Его форхенд — огромное оружие. Он большой чемпион. Если бы я оказывал на него давление, я бы умер», — сказал Фис в послематчевом интервью.
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