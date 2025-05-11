Фис — о Циципасе: он один из лучших игроков на грунте

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался об уровне игры грека Стефаноса Циципаса, которого победил в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия) со счётом 2:6, 6:4, 6:2.

«Я сказал ему у сетки, что он невероятно играл в первом сете. Он убивал меня своим форхендом, бэкхендом, открывал корт и слева, и справа, очень хорошо подавал. Я не мог ничего сделать. Во втором сете я начал нащупывать. Рад, что мощно завершил матч на подаче.

Если позволить ему играть, я думаю, что он один из лучших игроков на грунтовых кортах. Его форхенд — огромное оружие. Он большой чемпион. Если бы я оказывал на него давление, я бы умер», — сказал Фис в послематчевом интервью.