«Очень строга к себе». Арина Соболенко оценила победу над Кенин в Риме

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу в третьем круге «тысячника» в Риме (Италия) над американкой Софьей Кенин (2:6, 6:3, 6:3). Отметим, что Соболенко выиграла восьмой матч подряд.

«Я была очень строга к себе. Матч был тяжёлый, она показала невероятный теннис в первом сете. Это была отличная борьба, и я очень рада, что матч закончился в мою пользу», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме Арина Соболенко поборется с украинской теннисисткой Мартой Костюк.