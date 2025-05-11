«Очень строга к себе». Арина Соболенко оценила победу над Кенин в Риме
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу в третьем круге «тысячника» в Риме (Италия) над американкой Софьей Кенин (2:6, 6:3, 6:3). Отметим, что Соболенко выиграла восьмой матч подряд.
Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 12:05 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
Софья Кенин
С. Кенин
«Я была очень строга к себе. Матч был тяжёлый, она показала невероятный теннис в первом сете. Это была отличная борьба, и я очень рада, что матч закончился в мою пользу», — приводит слова Соболенко сайт WTA.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме Арина Соболенко поборется с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
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