Елена Рыбакина представила форму к «Ролан Гаррос» — 2025

Чемпионка Уимблдона-2022, 12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина продемонстрировала форму, в которой будет выступать на «Ролан Гаррос» — 2025. Спортсменка будет играть в платье светло-зелёного цвета от своего спонсора Yonex.

Фото: yonex.com

Матчи основной сетки на «Ролан Гаррос» — 2025 стартуют 25 мая и завершатся 8 июня. В прошлом году Елена Рыбакина дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, где проиграла итальянке Жасмин Паолини. 1/4 финала — лучший результат представительницы Казахстана на этом турнире.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Паолини.