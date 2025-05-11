Кори Гауфф обыграла Линетт и вышла в четвёртый круг на турнире в Риме

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она одержала победу над полькой Магдой Линетт (32-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Гауфф не выполнила подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Линетт один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме Кори Гауфф поспорит с победительницей матча между британкой Эммой Радукану и россиянкой Вероникой Кудерметовой.