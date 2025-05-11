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Кори Гауфф обыграла Линетт и вышла в четвёртый круг на турнире в Риме

Кори Гауфф обыграла Линетт и вышла в четвёртый круг на турнире в Риме
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В третьем круге она одержала победу над полькой Магдой Линетт (32-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 14:25 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Гауфф не выполнила подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Линетт один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Риме Кори Гауфф поспорит с победительницей матча между британкой Эммой Радукану и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

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